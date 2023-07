Incendies en Grèce : "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous", estime Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre d'un pays "en guerre" contre les flammes

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées dans plusieurs régions du pays. Mais les conditions climatiques resteront défavorables dans les jours à venir.

La Grèce est "en guerre contre (...) les incendies", a lancé son Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, lundi 24 juillet, dans un discours devant le Parlement. "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous" en raison des températures élevées, a-t-il poursuivi. La Grèce est depuis la semaine dernière, comme chaque été, touchée par des feux de forêt. Mais alors que les conditions sèches et caniculaires sont rendues plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique, le pays vit l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant dépassé dimanche localement 46°C.

"La crise climatique est déjà là et elle se manifestera partout en Méditerranée, à travers de grands désastres", a encore ajouté le Premier ministre conservateur.

L'agence météorologique nationale (EMY) a annoncé lundi que la vague de chaleur allait croître le lendemain et surtout mercredi, jour où la température doit atteindre 44°C. Mercredi après-midi, "des orages dans le centre et l'ouest du pays sont prévus, avant une baisse de 6 à 8 degrés Celsius", a néanmoins ajouté l'EMY.

Les îles de Rhodes et de Corfou toujours menacées par les flammes

Les pompiers continuaient lundi de combattre les feux de forêt attisés par la canicule en Grèce après l'évacuation sans précédent de dizaines de milliers de vacanciers de l'île de Rhodes, près des côtes turques.

Dans l'île également très touristique de Corfou, au sud de l'Albanie, un feu de forêt a entraîné "l'évacuation préventive de 2 466 personnes", des habitants de la région et des touristes, dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré un porte-parole des pompiers. Les autorités ont par ailleurs appelé via un message d'alerte sur les téléphones les habitants de nombreuses petites localités et les vacanciers qui s'y trouvaient à quitter "par précaution leur résidence".