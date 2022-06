Immobilier : l'isolation, une arme pour lutter contre les vagues de chaleur

Pour la construction de leur maison il y a cinq ans, à Chessy (Seine-et-Marne), Vincent Deneuville et sa femme Marie-Odile avaient une priorité : l'isolation. Avec les vagues de chaleur qui se répètent, ils ne regrettent pas leur choix. Ils gagnent plus de 6°C grâce à une isolation optimale. Ils ont pour cela installé 22 cm d'isolant sur le toit, ainsi que pour les murs. Ils ont également placé une dalle isolante au sol, ainsi qu'un SAS à l'entrée pour empêcher l'air chaud de rentrer dans la maison.

Difficile à mettre en œuvre partout

Pas de radiateur, pas de climatisation dans cette maison, que l'on appelle une maison passive. Le surcoût y est de 10% à 20% par rapport à une construction classique. Cependant, ces frais en plus sont vite rentabilisés. "En électricité, on est à 100 euros par mois à peu près, tout compris", estime Vincent Deneuville. Cette technique est cependant difficile à mettre en œuvre partout, car elle prend de la place, ce qui ne convient pas à des logements aux surfaces plus petites.