Ils construisent une centrale hydroélectrique à deux

Antoine et son père Serge construisent une centrale hydroélectrique en Normandie. À terme, elle devrait pouvoir alimenter 500 foyers. Brut est allé à leur rencontre.

“Salut, moi c'est Serge. Avec Antoine, on a ce projet un petit peu fou : la construction d'une micro-centrale hydroélectrique.” Depuis 2019, père et fils ont pour objectif de sortir de terre cet édifice permettant d’alimenter, en moyenne, 500 foyers en électricité. Un module qui n’est pas négligeable pour les habitants de Vire, la ville normande qui en bénéficiera. “​​Le principe, c'est de détourner une partie de l'eau de la rivière. 90 % de l'eau de la rivière est détournée vers la centrale”, explique Serge, le père.

“C’est un véritable rêve d’enfant”

Mais ce n’était pas gagné d’avance. “Il a fallu engager des démarches d'une douzaine d'années malheureusement pour pouvoir enfin à la fois acquérir le site et surtout obtenir les droits pour en faire une micro-centrale”, précise Antoine. Un projet qu’ils veulent réaliser pour l’environnement, mais aussi par envie. “C'est un véritable rêve d'enfant qui est lié au fait que papa était électricien.”

La centrale devrait être mise en service d’ici fin 2023. “On a investi 500 000 euros dans ce projet. On devrait avoir un retour sur investissement de 6 ou 7 ans. On a un contrat d'achat avec EDF, un contrat d'achat de 20 ans”, énumère Serge. Mais le duo ne compte pas s’arrêter là. Serge a déjà réhabilité une centrale fournissant 200 foyers à Vire. “Sur le territoire, il reste au moins 40 000 moulins qui seraient viables”, détaille Antoine. “Je serai peut-être là pour donner un coup de main, mais je pense que je vais me reposer un petit peu maintenant, quand même”, répond son père.