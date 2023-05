Les actionnaires du groupe pétrolier britannique se réunissent mardi 23 mai à Londres. Parmi eux, des membres de Follow This, un collectif de porteurs qui souhaite que la multinationale réduise ses rejets de gaz carbonique directs et indirects.

C'est en 2016 que Follow This ("Suivez le mouvement") tente une première résolution climat durant une assemblée générale de Shell. Les actionnaires activistes écologistes demandent alors au groupe pétrolier d'aligner ses objectifs de réductions d'émissions de CO2 sur l'Accord de Paris en prenant en compte, non seulement l'extraction pétrolière, mais aussi les émissions en bout de chaîne, comme celles des automobilistes par exemple. Un engagement voté par seulement de 3% des actionnaires. L'année dernière, ils étaient 20% à demander à Shell d'aller plus loin dans ses engagements. Mardi 23 mai, pour l'assemblée générale 2023, à Londres, Tarek Bouhouch, membre de Follow This, espère que les rangs de son camp se seront encore élargis : "Il faut diminuer nos émissions. Ce sont les actionnaires qui ont le plus l'oreille des décisionnaires des sociétés pétrolières."

"Shell, mais aussi Exxon Mobil, Chevron, BP ou TotalEnergies : on pense que ces cinq-là ont le pouvoir de faire ou défaire l'accord de Paris." Tarek Bouhouch, actionnaire Shell et membre de Follow This à franceinfo

Ces actionnaires mobilisés pour le climat sont largement minoritaires : même s’ils sont une dizaine de milliers, ils pèsent peu dans le capital de Shell et autres BP ou TotalEnergies, mais leur message semble de plus en plus entendu. Ils ont des profils variés. Il y a des historiques et des nouveaux venus. Des militants du climat, par exemple, qui investissent pour mieux se faire entendre. Agathe Masson, de l'ONG Reclaim Finance, espère en tout cas beaucoup de leur mobilisation : "Eux, ils ont le privilège de pouvoir discuter avec ces entreprises. Ils peuvent demander aux majors de ne plus développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers". À condition donc, d'être beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui.

Après l'assemblée générale de Shell, mardi, la résolution climat de Follow This sera présentée aux actionnaires de TotalEnergies vendredi. Le groupe français leur a dores et déjà demandé de voter contre. Ce serait "contraire aux intérets du groupe", affirme l'entreprise qui incite ses actionnaires à voter le plan climat préparé par la direction.