Floride : après le passage de l'ouragan Ian, les habitants veulent-ils déménager ?

Des rangées de palmiers et un ciel presque toujours bleu, et si on n'a pas les moyens d’être sur la plage, un petit bout de vue sur les canaux. La Floride représente l’aboutissement d’une vie de labeur, comme pour Cindy et Tom Raimer, un couple de retraités venus s’installer dans l'État américain il y a deux ans : "On n'est pas complètement découragé, regardez, on a toujours la vue ! Alors oui la maison est ruinée." Même son de cloche chez Ken Corr, vétéran de l’armée américaine : "On ne va pas partir, personne ne va partir. C’est ici notre maison (...) Ici, une fois tous les cinq ans, on a un désastre. Et ça devrait nous effrayer ? Non, on est plus fort que ça."

S'adapter au changement climatique

D’autres, comme Elisabeth Oleski, sont plus mesurés quant à leur avenir en Floride : "J’ai pris ma retraite ici, il y a quatre ans. C’était censé être la maison où je finirai mes jours. Il faut bien reconstruire quelque part, mais je ne sais pas où sera ce quelque part." Face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, les Floridiens disent qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils vont devoir s’adapter.