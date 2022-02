Eoliennes en mer : un projet controversé

C. Rougerie

"Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule éolienne en France, au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) mais il s’agit d’un prototype", indique Catherine Rougerie, présente sur le plateau du 19/20. "Onze autres parcs sont en cours de construction, 7 concernent des éoliennes posées, c’est-à-dire installées sur les fonds marins, et 4 concernent des projets d’éoliennes flottantes", détaille la journalsite, précisant que cela devrait voir le jour d’ici 5 ans.

Atteinte à la biodiversité

Mais ces projets sont ralentis notamment par les pêcheurs qui multiplient les manifestations et procédures car ils craignent que les éoliennes fassent fuir les poissons. Les défenseurs de l’environnement pointent également du doigt l’impact que cela aurait sur la biodiversité. De plus, les professionnels du tourisme ont peur de voir leur fréquentation baisser à cause d’un paysage qui serait dénaturé par les éoliennes. Résultat : plusieurs recours sont déposés, ce qui freine le projet d’Emmanuel Macron.