Energie : les 50 mesures d’économie proposées par négaWatt permettraient d'économiser "plusieurs centaines d'euros par an" pour les ménages

Les 50 mesures d’économie proposées par négaWatt permettraient d'économiser "plusieurs centaines d'euros par an" pour les ménages, selon Yves Marignac consultant sur le nucléaire et la transition énergétique au sein de l'association négaWatt afin d'éviter les coupures cet hiver. "S'il fait vraiment froid cet hiver, on pourra arriver à des coupures d'électricité ciblées", a annoncé sur franceinfo, le 19 septembre, Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie.

Avec de petits gestes simples, il est possible de faire chuter notre consommation de gaz, d'électricité et de pétrole de 13% à court terme, estime négaWatt.

Réduire l'éclairage des panneaux publicitaires, rouler moins vite...

"On a ciblé dans le contexte de crise énergétique des mesures de sobriété activables rapidement", explique Yves Marignac. Chauffer à 19 degrés. Cette baisse d'un degré permet d'économiser 8%. Il faut également être vigilant sur les appareils électroménagers : éteindre la box, régler la luminosité de la télé, passer aux LED pour l’éclairage. Tout cela permet de réduire à chaque fois la consommation des appareils d’environ 3%. Réduire d’un tiers les panneaux lumineux des pubs permettrait d’économiser l’équivalent de production de 30 centrales nucléaires et rouler à 110 km/h permettrait d’économiser 20% de la consommation de carburant.

Des économies pour tout le monde

"Pour chacune des mesures on a précisé quoi, quel geste de réduction, mais aussi le qui et le comment, c'est-à-dire quelle organisation est nécessaire, quelles actions de sensibilisation, de mise à disposition sont nécessaires, détaille Yves Marignac. Le gouvernement a un rôle essentiel à jouer pour coordonner ça et, par des campagnes de communication, faire entrer ce message dans tous les foyers et les bâtiments tertiaires." Les principales propositions de négaWatt permettraient d'économiser "plusieurs centaines d'euros par an", estime le consultant.