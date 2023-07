En images La Sicile, qui affronte des températures caniculaires, se bat contre de violents incendies

Les villes et les infrastructures sont menacées par les flammes, dans l'île italienne où le thermomètre dépassent les 45°C.

Une Sicile "assiégée par le feu", selon les mots de l'agence italienne Ansa. Lundi 24 et mardi 25 juillet, l'île italienne a connu plus d'une cinquantaine de départs de feu. Détruisant des massifs forestiers, les flammes se sont approchées des villes et des habitations, menaçant les personnes et les infrastructures. Sur Twitter, les pompiers ont fait état mardi soir de 650 interventions en 48 heures, sur l'ensemble de l'île.

Alors que les autorités ont mis en garde les habitants face aux risques d'incendies qui perdurent mercredi, franceinfo revient en images sur les évènements de ces dernières heures.

Des températures extrêmes, propices aux indendies

Lundi déjà, la Sicile étouffe. Trois stations météo de l'île dépassent ce jour-là les 47°C, relève Keraunos. C'est la station de Syracuse qui détient le record de cette journée : 47,8°C.

La chaleur extrême a perduré sur l'île mardi, avec des températures maximums atteignant les 46,5°C sur la côte Est. Quant aux minimales, elles se sont établies autour de 36°C dans la région de Parlerme, a encore rapporté l'observatoire français. Sur Twitter, ce dernier rappelle que 50 foyers d'incendies sont actifs sur l'ensemble de l'île.

Depuis la fin de la semaine précédente, environ 500 000 personnes ont été privées de courant à tour de rôle, en raison de la canicule, a déclaré lundi un porte-parole de la municipalité à l'AFP. Selon le maire de la ville, Catane est "à genoux", tandis qu'E-distribuzione, filiale du géant énergétique italien Enel gérant la distribution d'électricité à Catane, donne des explications : "la température de l'asphalte est brûlante et s'approche, depuis des semaines, à 50°C. Ceci, ajouté à une forte humidité, ne permet pas de dissiper correctement la chaleur, entraînant des dommages sur les câbles enterrés".

"Nous payons d'une part le prix du changement climatique, auquel on aurait dû attacher davantage d'attention depuis plusieurs années et d'autre part celui lié à une infrastructure qui semble absolument inadaptée au nouveau contexte", déclare, sur place, me ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, devant le micro des agences de presse.

Des feux qui menacent les villes et infrastructures

La chaleur extrême et les conditions sèches favorisent les incendies, qui se multiplient sur l'île. Les pompiers siciliens luttent dans la nuit de lundi à mardi contre plusieurs incendies, dont l'un est arrivé tout près de l'aéroport de Palerme. Ce dernier doit être fermé pendant plusieurs heures dans la matinée, avant de rouvrir à la mi-journée.

Un incendie s'approche de l'aéroport de Palerme, en Sicile (Italie), dans la nuit du 24 au 25 juillet 2023. (PALERMO AIRPORT PRESS OFFICE/AP/ / SIPA)

Des images impressionnantes, tournées par Pietro Graziano, un automobiliste qui se trouvait alors à bord de sa voiture, montrent les flammes de part et d'autre de l'autoroute. La vidéo qu'il a tournée et partagée sur Twitter, ici relayée par The Guardian, témoigne de la proximité entre l'incendie et certaines infrastructures de l'île.

Des images tournées dans la matinée de mardi par les pompiers montrent l'ampleur des opérations dans différentes communes, où "des maisons sont évacuées", écrivent-ils alors.

Cette proximité apparaît clairement dans cette image des flammes qui se progresse sur le Mont Grifone, à proximité de Palerme.

Un incendie s'approchent des habitations, à Palerme, en Sicile (Italie), le 25 juillet 2023. (MAXPPP)

"Le problème c'est que les Canadairs ont décollé ce matin mais ils ne peuvent pas opérer à cause du vent et les turbulences causées par l'incendie lui-même", déplore Salvo Cocina, directeur général du Département de la protection civile de la Région sicilienne, cité par LaPresse.

Des nouveaux incendies se sont aussi déclarés dans le quartier de Santa Maria di Gesù, où les flammes ont atteint le cimetière historique et l'église du couvent.

Le couvent Santa Maria di Gesu, détruit par un incendie, à Palerme, en Sicile (Italie), le 25 juillet 2023. (FRANCESCO MILITELLO MIRTO / ANSA / MAXPP)

Sur Twitter, un journaliste d'un média sicilien, Walter Gianno, a publié une vidéo du bâtiment, dévoré par les flammes.

La décharge de Bellorampo a également été rattrapée par les incendies. Mardi après-midi, la ville de Palerme a noté sur son site internet que la situation y est "difficile". "En plus d'une trentaine de véhicules, dont des trois-roues et des pelles, une cinquantaine d'ouvriers sont revenus en dehors de leur service pour éviter que la collecte des déchets ne soit interrompue", précise la municipalité.

Enfin, en fin de journée, le site de la Rai a publié une vidéo de l'épais voile de fumée qui recouvre la ville de Parlerme.