Réduire son empreinte carbone personnelle, ça peut sembler compliqué. Pourtant, certaines actions très efficaces sont sont relativement simples à mettre en place : arrêter de prendre l’avion, réduire sa consommation de viande… Pour en savoir plus, regardez la chronique "Une planète, des solutions", réalisée par NOWU en partenariat avec franceinfo.

Pour la 2ème année, le média NOWU mène son opération #TaPlanèteTonDéfi, pour encourager chacun·e à tester et pourquoi pas à adopter de bonnes habitudes écolo. On peut donc retrouver un nouveau défi chaque jour sur NOWU : passer une journée végé ou vegan, une journée zéro déchets, une journée 100% locale, faire du tri chez soi, etc.

L’équipe s’est elle-même essayée à relever ces défis, à l’image d’Antoine, qui s’occupe des réseaux sociaux, et qui a adopté le régime vegan pour 24h.

Pourquoi adopter des éco-gestes ou bonnes habitudes écolo ?

Il faudrait réduire notre empreinte carbone de 80% d’ici 2050 pour respecter l’accord de Paris. Pour ça, une étude de Carbone 4 a montré qu’il fallait combiner l’action des pouvoirs publics aux changements d’habitudes individuelles.

En adoptant de bonnes habitudes, sans être parfait, on peut espérer faire baisser son empreinte carbone de 20% au niveau individuel. Donc même si c’est pas la seule et unique solution, ça en fait partie.

Quels sont les éco-gestes les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone ?

Selon une équipe de recherche britannique du CREDS qui a compilé 7000 études sur le sujet, le pôle transport est un bon début : éviter l’avion si vous avez l’habitude de le prendre (un aller-retour Paris/New-York, c’est 1 tonne de CO2 émise par passager·e, à savoir la moitié du bilan carbone annuel individuel qu’il faut viser), éviter les SUV qui consomment plus, privilégier la voiture électrique voire se passer de voiture, si on en a la possibilité.

Côté alimentation, le plus efficace c’est de passer au régime vegan qui permettrait d’économiser presque 1 tonne de carbone par an et par personne, et en passant au régime végétarien, c’est 0,5 tonnes, par rapport à un régime omnivore moyen. On peut le combiner au fait de manger local (0,4 tonne de CO2 par personne et par an en moins), de réduire le gaspillage alimentaire (0,3 tonne de C02 en moin) ou de manger de saison (0,2 tonne de CO2 en moins).







NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.