Écologie : dans le Jura, des élèves de CM2 sont formés aux écogestes

À Morbier, dans le Jura, une école a décidé d'enseigner les écogestes élémentaires à ses élèves de CM2.

Dans une classe de CM2 d'une école primaire de Morbier (Jura), des élèves participent à un cours un peu particulier ce jour-là. Ils apprennent en effet des techniques en tout genre comme l'isolation, pour économiser l'énergie et préserver la planète. "Si tu achètes une maison bien isolée, tu pourras mieux chauffer ta maison et éviter de consommer de l'énergie", explique une élève. "Je ne savais pas que dans un salon c'est 19 °C, et que dans la chambre c'est 17 °C, parce que moi, des fois, je le mets vers 25, 24 °C", ajoute un autre.



"Inculquer des écogestes"

La mission est accomplie pour l'intervenante, qui veut semer les graines de l'écologie le plus tôt possible. "L’idée, c'est de réfléchir sur les utilisations de l'énergie, et de leur inculquer des écogestes qu'ils peuvent mettre en situation soit dans les écoles, soit à la maison", explique Maïa Berthelon, intervenante du centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Haut-Jura.