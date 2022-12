En Italie, un couvre-feu énergétique pourrait être mis en place. La journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome, mercredi 7 décembre, fait le point sur la situation.

Un couvre-feu énergétique pourrait être mis en place en Italie. "Les magasins seraient obligés de fermer une heure plus tôt, aux alentours de 18h30 plutôt que 19h30, comme c'est le cas actuellement. L'éclairage public serait coupé dès 22h, et si cela ne suffisait pas, les industries les plus énergivores, comme les aciéries et les cimenteries, seraient mises à contribution, obligées d'interrompre ou de ralentir leur production", explique la journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome (Italie), mercredi 7 décembre.

"L'Italie a été très bon élève"

"Les particuliers ne seraient touchés qu'en dernier recours, avec des baisses de chauffage de 2 °C supplémentaires, mais l'Italie a été très bon élève et a fait de belles économies : - 16 % de consommation par rapport à la même époque l'année dernière. Ça a commencé dès le printemps, avec un plafonnement du chauffage à 19 °C, et de la climatisation à 27 °C. Et puis les prix de l'énergie ont flambé, donc d'eux-mêmes, les Italiens ont fait attention", conclut la journaliste.