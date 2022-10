Énergie : quels gestes recommande le plan de sobriété ?

Pour mobiliser les Français, le gouvernement commence à insuffler des messages par plusieurs moyens, "en appelant à la responsabilité de tous sur un thème assez simple : chaque geste compte", explique, jeudi 6 octobre sur le plateau du 12/13, le journaliste David Boéri. L'une des consignes est de régler le chauffage à 19° C, maximum. À partir du 10 octobre, les messages du gouvernement seront relayés par des spots télévisés, qui rassemblent les écogestes du quotidien.

Faire chuter la consommation de 10 %

"Tout se résume en trois termes : je baisse, j’éteins, je décale. Il y a effectivement 'baisser son chauffage', on l’a dit, 19° C maximum à l’intérieur des maisons et appartements, et même seulement 17° C dans les chambres à coucher", poursuit le journaliste, qui rappelle "qu’un degré de moins, permet, en moyenne, de baisser sa consommation de 7%". Il est également recommandé d'installer un thermostat automatique ou numérique. Le chauffe-eau, programmé pour une température de 60°, peut être baissé à 55°.

"Autre vraie source d’économie : éteindre tous vos appareils qui sont en veille lorsque vous ne les utilisez pas [et] décaler l’utilisation des appareils électriques les plus gourmands", comme la machine à laver, en dehors des heures de pointe, conclut le journaliste. La consommation pourrait ainsi baisser de 10%, l’objectif du gouvernement pour éviter de se retrouver en pénurie d’énergie durant hiver.