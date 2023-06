DIRECT VIDEO - Fragiles mais stratégiques : les océans sont-ils l’enjeu de demain ? Le débat du Talk franceinfo

A l’occasion de la journée mondiale des Océans, ce jeudi 8 juin, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a appelé à une plus grande action pour les protéger. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Comme chaque 8 juin, la Journée mondiale de l'océan est l'occasion de rappeler le rôle crucial que joue le "poumon de la planète". En effet, les océans s'avèrent être un tampon vital contre les effets du changement climatique. La préservation de ces écosystèmes fragiles qui composent l'espace marin est donc de plus en plus considéré comme un enjeu environnemental et politique majeur. Par ailleurs, les océans sont au coeur d'une compétition internationale qui répartie réserves halieutiques, biologiques ou encore énergétiques.

Ludovic Pauchant reçoit Julia Tasse, chercheuse à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et responsable du programme "Climat, énergie et sécurité" ainsi que Joachim Claudet, écologue marin, directeur de recherche CNRS au CRIOBE.

Vers une maritimisation du monde

Près de 100% des transmissions numériques sont réalisées grâce à des câbles sous-marins, 90% des échanges commerciaux en volume passent par la mer : les océans recouvrent des enjeux économiques, numériques et militaires considérables. De plus, les recherches scientifiques démontrent que les océans, s'ils subissent les conséquences du dérèglement climatique, permettent aussi de les amortir.

Dans quelle mesure les océans sont-ils au coeur des défis stratégiques mondiaux ? Comment s'articulent les enjeux climatiques et géopolitiques autour des océans ? Surtout, comment organiser leur préservation et la protection des écosystèmes qu'ils abritent ?

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.