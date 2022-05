Crise climatique : une crue due à la canicule détruit un pont au Pakistan

C'est l'une des conséquences des fortes chaleurs de ces derniers jours dans la région. Un pont situé sur une importante route d'une région isolée du nord du Pakistan s'est effondré sous l'effet d'une crue soudaine engendrée par la rupture d'un glacier à cause de la canicule, a rapporté mardi 10 mai la ministre du Changement climatique, Sherry Rehman.

A few days ago @ClimateChangePK had warned that Pakistan’s vulnerability is high due to high temps. Hassanabad bridge on the KKH collapsed due to GLOF from the melting Shisper glacier which caused erosion under pillars. Am told FWO will have a temporary bridge up in 48 hours. 1/2 pic.twitter.com/Sjl9QIMI0G