VRAI OU FAKE : le combat contre le dérèglement climatique est-il perdu d'avance ?

En 2021, la France ne représentait que 0,8 % des émissions de CO2 mondiales. Faut-il pour autant arrêter de lutter contre le réchauffement climatique à notre niveau dans l'Hexagone ?

Certains internautes ont évoqué le bilan carbone croissant de pays émergents, comme l'Inde. Leur but est de remettre en question nos efforts contre le changement climatique. "Je reviens d'Inde : ça ne sert absolument à rien de vous préoccuper du climat. Un milliard d'Indiens est en train d'accéder à la classe moyenne. Ils veulent tous une voiture individuelle et un climatiseur, ils sont en train de les avoir, et on ne va pas pouvoir leur refuser", a écrit sur Twitter, le 29 octobre dernier, un internaute. De son côté, le politologue Dominique Reynié souligne la faible contribution de la France dans les émissions mondiales actuelles de gaz à effet de serre. "L'augmentation gigantesque des émissions de CO2 réduit à rien notre propre contribution", a-t-il déclaré sur le même réseau social, le 28 octobre.



Des comparaisons à relativiser

En 2021, la France ne représentait plus que 0,8 % des émissions de CO2 mondiales, contre 33 % pour la Chine et 7 % pour l'Inde. Mais il est compliqué de comparer des pays qui ne comptent pas le même nombre d'habitants : la Chine en compte 21 fois plus que la France, et l'Inde 18 fois plus. Par ailleurs, une partie des émissions rejetées par les pays émergents est liée à la fabrication de produits exportés et consommés en Occident. En résumé, la France ne fait plus partie des plus gros pollueurs de la planète, mais c'est davantage dû à la taille de sa population qu'à sa sobriété.