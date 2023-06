Moins spectaculaire que les incendies au Canada, mais pourtant très destructrice. La canicule inédite qui frappe actuellement les eaux de l'Atlantique va provoquer, selon les scientifiques, une hécatombe d'espèces marines, notamment des coraux et des invertébrés. "Mais comme cela se produit sous la surface de l'océan, ça passera inaperçu", regrette Daniela Schmidt, professeure en Sciences de la Terre à l'Université de Bristol, citée par le Science Media Centre britannique.

Entre les mois de mars et mai, la température moyenne à la surface des océans a atteint un record absolu en 174 ans de mesures, dépassant de 0,83°C la moyenne du XXe siècle, selon les données de l'Administration océanographique américaine NOAA. Ce phénomène extrême est susceptible de se répéter avec l'aggravation du réchauffement climatique.

Cette vague de chaleur marine, avec une température dépassant 23°C dans l'Atlantique Nord, ne surprend pas complètement les scientifiques, qui savent que les océans absorbent 90% de la chaleur générée par l'effet de serre. "Ce qui est une surprise, c'est que ça va extrêmement vite", relève cependant Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherches au CNRS et corédacteur d'un rapport du Giec.

