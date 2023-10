Climat : la température moyenne dans le monde depuis janvier est 1,4°C plus chaude qu'à l'ère pré-industrielle, annonce Copernicus

"Septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial", battant le précédent record avec une marge "extraordinaire", a également annoncé l'observatoire européen.

Temps de lecture : 1 min

L'année 2023 se rapproche de la barre des 1,5°C de l'accord de Paris. Après un été inédit et un mois de septembre plus alarmant encore, 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois. De janvier à septembre, "la température moyenne mondiale est 1,40°C au-dessus de la moyenne pré-industrielle (1850-1900)", avant le réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, a annoncé jeudi 5 octobre le service sur le changement climatique (C3S) de l'observatoire européen Copernicus.

>> Fait-il chaud ou froid pour la saison ? Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies

Et cette moyenne, déjà plus élevée de 0,05°C que pour l'année record de 2016, pourrait encore augmenter sur les trois derniers mois de l'année, compte tenu de la montée en puissance d'El Nino. Ce phénomène météorologique cyclique au-dessus du Pacifique, synonyme de réchauffement supplémentaire, culmine en général autour de la période de Noël. "Il n'est pas acquis que 2023 atteindra 1,5°C. Mais nous en sommes assez proches", a déclaré Carlo Buontempo, directeur du C3S.

Atteindre cette barre symbolique ne signifierait pas pour autant que la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris ait été atteinte, car ce dernier se réfère à l'évolution du climat sur des périodes longues, des décennies et non des années simples. Le Giec, rassemblant les experts climat mandatés par les Nations-unies, prévoit que ce seuil de 1,5°C sera atteint dès les années 2030-2035. Et l'Organisation météorologique mondiale a estimé au printemps que la barre serait franchie pour la première fois sur une année entière seulement au cours des cinq prochaines années.

Septembre 2023, le plus chaud jamais mesuré

En attendant, "septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial", poursuivant une série de records mensuels mondiaux entamée en juin. Juillet 2023 détient le record absolu, tous mois confondu. Avec une température moyenne de 16,38°C à la surface du globe, le mois écoulé dépasse le record de septembre 2020 avec une marge "extraordinaire" de 0,5°C, a rapporté Copernicus. Septembre 2023 est ainsi "1,75°C plus chaud que la moyenne d'un mois de septembre sur la période 1850-1900", a ajouté Copernicus.