Climat : la chaleur a ravagé l’Europe en 2021

Le dernier rapport Copernicus est alarmant. 2021 a été l’une des années les plus chaudes enregistrées en 150 ans.

Août 2021, en Espagne. Le mercure est monté jusqu’à 47 degrés, battant des records absolus de température. Même constat en Sicile. Les habitants de l’île ont vu grimper le thermomètre, atteignant au plus haut 48 degrés. Une vague de chaleur exceptionnelle en Europe, surveillée par Copernicus, le système européen de surveillance de la Terre. "2021 est malheureusement l’une des années les plus chaudes dans nos enregistrements, qui datent de plus de 150 ans", confie Vincent-Henri Peuch, directeur de surveillance de l’atmosphère de Copernicus.

"C’est à cause des concentrations de gaz à effet de serre"

Une chaleur accompagnée d’une sécheresse persistante, notamment en Méditerranée. Conséquence : près de 800 ha sont partis en fumée cet été. Épisodes de gels tardifs, montée de la mer… un dérèglement climatique à la cause connue. "C’est à cause des concentrations de gaz à effet de serre", rappelle Vincent-Henri Peuch. Une situation très critique, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.