Climat : "L'industrie, c'est 20% des émissions de gaz mais 100% des solutions", défend le ministre délégué chargé de l'Industrie

"Quand on parle de l'industrie française, on a tous la même couleur de maillot, on doit tous s'aligner pour faire en sorte que la France redevienne un grand pays industriel de décarbonation", déclare Roland Lescure alors que 50 dirigeants de sites industriels sont conviés à l'Élysée.

"L'industrie, c'est 20% du problème", à savoir "20% des émissions de gaz à effet de serre et 100% des solutions", assure mardi 8 novembre sur France Inter Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, alors que les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 sont conviés à l'Élysée dans la journée. "Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport, si on veut des bâtiments propres, si on veut que tout ce qu'on a autour de nous soit neutre en carbone, c'est notre industrie qui apportera les solutions", estime-t-il.

Si "l'industrie et l'énergie" ont conduit à "la baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 30 ans", selon Roland Lescure, le ministre veut "accélérer" le phénomène. Il met en avant la nécessité pour les entreprises de participer à l'effort climatique. "On a besoin que l'industrie, et notamment les gros sites émetteurs fassent des efforts supplémentaires pour réduire dès 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 55% et pour être neutre en carbone en 2050", explique-t-il.

Roland Lescure reconnaît que la réunion entre Emmanuel Macron et les dirigeants des sites industriels pollueurs se fera sur une logique de "donnant-donnant". Il dit attendre "des engagements forts" de la part "des sidérurgistes, des cimentiers, et de la chimie".

"S'ils font leur part de travail, ça sera la moitié des émissions de gaz à effet de serre en moins pour l'industrie française." Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie à France Inter

Pour convaincre les industriels de s'engager sur cette voie, le ministre délégué chargé de l'Industrie considère que "ce n'est pas nécessairement à l'État de faire tout le boulot. Quand on parle de l'industrie française, on a tous la même couleur de maillot, l'État, les régions, les départements, les communautés de communes, on doit tous s'aligner pour faire en sorte que la France redevienne un grand pays industriel de décarbonation", ajoute-t-il.