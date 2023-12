Climat : l'été 2023 est le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique

L'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique. C'est ce que souligne un rapport publié mardi 12 décembre par l'Agence atmosphérique et océanique américaine (NOAA). Avec une température moyenne de 6,4°C, les mois de juillet et août 2023 ont battu tous les records en Arctique. Globalement, l'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire, a annoncé plus tôt courant décembre le service européen Copernicus.

"Le message primordial du rapport cette année est qu'il est temps d'agir", a déclaré dans un communiqué Rick Spinrad, le chef de NOAA. "En tant que nation et communauté mondiale, nous devons considérablement réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine de ces changements", a-t-il ajouté.

Au même moment à Dubaï, les négociations de la COP28, la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, font face au blocage de certains pays pétroliers pour inclure, dans un texte final d'accord, un objectif de sortie des énergies fossiles.