Climat : il manque 400 milliards d'euros d'investissements par an dans l'UE pour atteindre nos objectifs climatiques, selon une étude

Il manque 400 milliards d’euros d'investissements de la part des pays membres de l'Union européenne chaque année pour atteindre nos objectifs climatiques de 2030, selon une étude de l'Institut de l'économie pour le climat jeudi 22 février. L'UE doit doubler ses efforts actuels, estime cette étude publiée mercredi et consultée par France Culture.

Les chercheurs ont comparé les niveaux d’investissements publics et privés des 27 pays de l'UE dans 22 secteurs (énergie éolienne, rénovation des bâtiments, voitures électriques, etc.) en 2022 aux niveaux d’investissement nécessaires pour atteindre les objectifs de l'UE. Ces investissements nécessaires sont "d'au moins 813 milliards d’euros" chaque année, or, les investissements dans l'économie réelle ont "atteint 407 milliards d’euros en 2022". "Le déficit d’investissement européen dans le domaine du climat s'élève ainsi à 406 milliards d'euros par an, soit 2,6% du PIB", notent les chercheurs.

Par ailleurs, les investissements varient selon les secteurs : s'ils ont "augmenté de manière significative" dans les panneaux solaires et les voitures électriques, ils se sont "effondrés en 2022" dans l'énergie éolienne.

Un manque de clarté des objectifs européens

Pour écrire cette étude, les scientifiques ont compilé littérature scientifique et rapports spécialisés mais ils regrettent le manque de données disponibles sur le sujet. Des secteurs aussi cruciaux que l'industrie ou l’agriculture ont ainsi dû être exclus de l'analyse, faute de données suffisantes ou d'une méthodologie adéquate. "Pour l'industrie, comme ce sont des investissements via des entreprises privées, c’est assez difficile de venir mesurer précisément les investissements qu'ils font. Dans l'agriculture, il y a tout un tas d’enjeux autour des changements de mode de consommation, qui ne sont pas captés par les investissements", explique Clara Calipel, co-autrice du rapport, interrogée par France Culture.

Les scientifiques soulignent aussi le manque de clarté des objectifs européens et suggèrent notamment d'établir des feuilles de route plus détaillées, secteur par secteur. Le Conseil scientifique consultatif sur le climat, créé par la loi européenne sur le climat de 2021, appelait justement en janvier à réunir plus d’informations sur les investissements réalisés, comme sur ceux requis.