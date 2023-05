Climat : Elisabeth Borne lève le voile sur une partie du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030

Une "stratégie complète" devrait être élaborée d'ici à la fin du mois de juin, après la tenue d'une série de réunions thématiques prévues entre ministres et acteurs concernés.

"Nous devons tous agir, et agir vite. Nous n'avons pas un instant à perdre pour la transition écologique." La Première ministre, Elisabeth Borne, a présidé un Conseil national de transition écologique, lundi 22 mai. La cheffe du gouvernement a esquissé la feuille de route pour que la France réduise ses gaz à effet de serre et respecte ses engagements européens. Objectif : une baisse de 55% d'émissions en 2030 par rapport au niveau de 1990, d'où le nom du texte du paquet climat européen, baptisé "Fit for 55".

Sujet éclipsé ces derniers mois par la réforme des retraites, le gouvernement compte remettre la planification écologique sur le devant de la scène. Il s'agit de "l'un des piliers de la feuille de route de mon gouvernement", a assuré Elisabeth Borne. "C'est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, en particulier pour notre jeunesse. C'est de fait un enjeu vital pour notre avenir", a-t-elle martelé.

L'enjeu est de taille : pour l'instant, le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'atteint que 25%. Pour être à la hauteur de ses ambitions, notre pays doit accélérer et réduire ses émissions deux fois plus vite qu'il ne le fait aujourd'hui, a concédé la locataire de Matignon.

Une "stratégie complète" impliquant ménages, entreprises, Etat et collectivités attendue pour juin

"Face à l'ampleur de l'enjeu, chacun doit prendre sa part et personne ne doit se reposer sur les efforts des autres. C'est une question d'efficacité, mais aussi de justice et d'acceptation des changements à venir", a souligné Elisabeth Borne. Selon la cheffe du gouvernement, "l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera donc porté par tous à hauteur des émissions réalisées, des capacités et des moyens de chacun".

"Au total, la moitié de l'effort sera accomplie par les entreprises, notamment les grandes entreprises, un quart par l'Etat et les collectivités, et le dernier quart par les ménages." Elisabeth Borne lors d'un Conseil national de la transition écologique

Sur les entreprises, Elisabeth Borne a relevé que "beaucoup ont commencé à se doter de stratégie de décarbonation". Elle a notamment cité l'exemple de l'entreprise Lhoist, qui a signé lundi matin avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, ses feuilles de route de décarbonation. Cette entreprise, qui figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication de chaux, "gère quatre des cinquante sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre de notre pays", a pointé la cheffe du gouvernement.

Le Conseil national de la transition écologique a mené depuis six mois un travail qui a permis "d'identifier les différents leviers des baisses des émissions de gaz à effet de serre", a ajouté la Première ministre. Les membres de son gouvernement sont désormais chargés d'organiser des "rencontres sectorielles, dans les prochaines semaines, pour préciser les leviers additionnels qui vont devoir être mobilisés". Les secteurs concernés sont l'énergie, les transports, l'agriculture, l'industrie et le bâtiment. Ces réunions à venir devront permettre, d'après Elisabeth Borne, de "finaliser une stratégie complète dans le courant du mois de juin".