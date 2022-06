Climat : des canicules de plus en plus fréquentes et intenses ?

La France connaît une période caniculaire historique pour un mois de juin. "Cela fait déjà une bonne trentaine d’années que les climatologues alertent du fait de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre", explique François-Marie Breon, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, samedi 18 juin. "La première conséquence de cette augmentation des températures est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des canicules", poursuit-il.

"Il est urgent de prendre des mesures"

"Les records de températures en France ont été battus successivement et il est absolument certain que ce type d’événement (la canicule actuelle) va devenir plus fréquent et intense", alerte François-Marie Breon. "Il faut d’une part s’y adapter (...) mais il est aussi urgent de prendre des mesures pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre", ajoute-t-il. "Il faut reconnaître que la Terre a déjà connu des périodes de ce type, voire plus chaudes, mais l’humain n’a pas connu un climat qui change aussi rapidement", rappelle-t-il.