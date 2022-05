Climat : le 5 mai 2022 marque le jour du dépassement en France

Ce calcul prend en compte les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire nos ressources et la capacité de la terre à se régénérer. Résultat : 2,9 planètes seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de toute l’humanité avec notre mode de vie actuel.

Une date pour matérialiser notre empreinte

Crée en 1961, le jour du dépassement tombait alors le 26 septembre, soit 5 mois plus tard qu’aujourd’hui. Selon l’association WWF qui a fait ce calcul, il est encore possible de faire reculer cette date fatidique. Alors que le rapport du GIEC pointe des conséquences toujours plus alarmantes pour le climat, Emmanuel Macron recevait à l’Élysée des scientifiques et des associations afin de prépare sa planification écologique, discuter des mesures et des solutions possibles pour réduire notre empreinte au maximum et de limiter le réchauffement.