Chaleur automnale : des nappes phréatiques basses partout en France

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), dimanche 16 octobre, au programme de la journée : du surf, des glaces et du beach-volley. L’été semblait de retour, avec près de 30 °C sur la plage. La douceur est surprenante pour la période. "On profite de l’instant présent, tout en sachant que ce n’est pas normal non plus", rapporte une femme. À Jouques (Bouches-du-Rhône), la rivière est presque à sec par endroits. La commune est placée en crise "sécheresse" par la préfecture depuis le début du mois de mai. L’arrivée de l’automne n’a pas permis de lever les restrictions d’eau.



Des niveaux bas dans tout le pays

"Je ne peux pas imaginer que ce ruisseau, l’année prochaine, soit à sec. Mais c’est possible", estime Eric Garcin, maire (SE) de Jouques. Le manque d’eau se voit à vue d’œil, sur les arbres, comme sur un chêne tricentenaire. En France, la sécheresse exceptionnelle a vidé les nappes phréatiques. La Provence est dans une situation très préoccupante et les niveaux sont bas presque partout dans le pays. Sur les berges de la Garonne, les Toulousains ne reconnaissent pas leur fleuve.