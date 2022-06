Aude : un incendie détruit 80 hectares de végétation

Dans l'Aude, 80 hectares de végétation ont été détruits par un incendie. Les pompiers sont mobilisés, samedi 11 juin. Le feu est fixé depuis vendredi 10, mais il pourrait repartir à tout moment. "Notre travail à nous, c'est de faire ce travail de noyade de lisière, pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune reprise", indique le capitaine Jean-Baptiste Fromont, SDIS de l'Aude.

Le sud de la France est déjà en alerte

Durant l'incendie, 300 pompiers, neuf avions et un hélicoptère ont été mobilisés afin de lutter contre le feu. Le vent, les fortes chaleurs et la sécheresse décuplent les risques d'incendie. "On doit tous considérer qu'on est déjà en plein été. On doit tous considérer que le risque incendie est déjà fort et que l'on doit redoubler de vigilance", assure le colonel Jean-Luc Beccari, SDIS de l'Aude. Le sud de la France est en alerte. Vers Marseille (Bouches-du-Rhône), les marins-pompiers s'entrainent. Canadairs et pompiers sont ainsi mobilisés pour acquérir des automatismes.