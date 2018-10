Coquillages : une pêche très contrôlée

Il n'y a pas d'âge pour se mettre à la pêche à pied. En revanche, il y a des règles. Il y a des outils par exemple. On ne fait pas n'importe quoi pour décrocher une huître de son rocher. Aujourd'hui, c'est information et prévention sur une plage de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique). Les autorités maritimes expliquent l'arrêté de 2017 qui harmonisent les règles sur les deux départements côtiers. "On a fait quelques petits rappels à la loi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent encore des marteaux, des burins, des ciseaux à bois avec percussion d'un marteau, ça ce n’est pas autorisé", explique Marc Gallenne, chef du pôle contrôle de la délégation mer et littoral de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Le poids de coquillages pêchés, également réglementé

"Le râteau, de tout temps, a été interdit dans le département de la Loire-Atlantique et était autorisé en Vendée, mais aujourd'hui on a harmonisé et le râteau est interdit dans les deux départements", rajoute Marc Gallenne. Le poids aussi est réglementé. Le surplus doit être rejeté. À la place d'un procès verbal pour tous les petits excès constatés, les agents des affaires maritimes distribuent de la documentation avec des informations sur les règles en vigueur.

