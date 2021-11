BRUT

Un mois de déchets produits pour un Français représente 3,5 kilos. Pour le montrer, des militants de l'association Plastic Attack ont eu l'idée de "déplastifier" l'équivalent d'un mois de déchets, en plein supermarché. "L'idée, c'est vraiment d'amener du zéro déchet dans le temple du déchet et de la consommation, sachant que 72 % des achats alimentaires se font dans les grandes surfaces en France", explique Fanny Vismara, fondatrice de Plastic Attack France. Les militants pointent notamment les emballages à visée purement "marketing". "C'est des produits qui sont inutiles, c'est du gâchis de ressources, ça ne devrait même pas exister", estime Fanny.

D'autres alternatives

La fondatrice de Plastic Attack France veut éveiller les consciences des consommateurs afin que les industriels changent leurs habitudes. "Nos actions, c'est vraiment de sensibiliser, c'est pas du tout de culpabiliser les consommateurs", précise-t-elle. Et ça marche : Mehdi, client du supermarché, s'est prêté au jeu et voici son constat : "Franchement, je trouve ça ultra abusé et, franchement, je suis super content qu'il y ait des actions comme ça." Par leurs actions, les militants veulent montrer que des alternatives comme le système de consigne, par exemple, sont possibles.

À la fin de leur actions, les militants ont laissé le plastique accumulé à la charge du distributeur. "Notre opération permet de laisser tous ces déchets à la charge des distributeurs qui, eux, vont le faire rentrer dans leur système de traitement, donc ils vont payer pour ces déchets", conclut Fanny.