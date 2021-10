Ni plastique, ni déchets à table : une adolescente convertit toute sa famille à un mode de vie plus écologique

La COP26 s'ouvre le 31 octobre à Glasgow en Ecosse. Un moment très attendu par ceux qui s'engagent chaque jours pour préserver l'environnement. Un engagement qui se renforce notamment chez la génération Greta Thunberg. Issia a 17 ans. Cette lycéenne parisienne a convaincu ses parents de changer radicalement leur façon de consommer au quotidien.

Dans le frigo de cette famille du 18e arrondissement de Paris, on ne trouve plus de viande aujourd'hui, mais uniquement des "steaks végétariens" et voilà deux ans qu'on parle "zéro déchet" à table et qu'il y a du dentifrice solide dans la salle de bain. La jeune femme n'achète plus de nouveaux vêtements. Et il n'y a plus de plastique à la maison non plus. Les changements ont été nombreux, confirme Sandrine, la mère d'Issia. "Il y a eu le tri et puis papa qui va faire les yaourts. Donc ça a changé par mal de choses pour tout le monde dans la famille", raconte-t-elle.

Un militantisme communicatif

Pour Issia, le déclic est venu des grandes manifestations lycéennes insufflées par Greta Thunberg. "C'est pas juste une manifestation qui va changer les choses. Ce qu'on faisait c'était pour obtenir une réaction du gouvernement, mais peut-être que l'action peut aussi venir de nous", explique la lycéenne. "C'est au fur et à mesure que j'ai appris des petits gestes par-ci par -à."

"Ce que j'apprenais je le ramenais à la maison et après on essayait de changer les choses ensemble." Issia, lycéenne écologiste à franceinfo

Quand elle dit ensemble, cela concerne vraiment toute la famille. "J'ai pris le virage. Par sa détermination, je n'utilise pratiquement plus de produits chimiques. Je vais acheter mes légumes à vélo", s'amuse sa grand-mère paternelle. "Quand ma soeur a commencé à devenir végétarienne, c'est un peu comme si toute la famille devenait végétarienne. C'est simple et ça ne change rien", renchérit la soeur d'Issia.

Ça ne change peut-être rien dans l'assiette, mais dans la vie de cette famille tout a été bousculé. En premier lieu, les vacances. Les parents ont eu du mal à renoncer aux voyages en avion mais ils ont appris à faire des compromis.