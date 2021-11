COP26 : les chefs d’États du monde ont pris la parole lors de l’ouverture du sommet climatique à Glasgow

Après les accolages de rigueur, les dirigeants du monde entier ont livré leur feuille de route, lors de l’ouverture de la COP26, à Glasgow (Écosse), lundi 1er novembre. Des discours souvent graves. "Un échec de cette conférence déclencherait dans le monde une colère et une impatience incontrôlables", a développé Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Excusée pour raison de santé, la reine Elizabeth II a publié une vidéo dans laquelle elle juge que "L’Histoire a montré que quand les nations font cause commune, il y a toujours de la place pour l’espoir".

"Je veux appeler les pays […] à prendre leurs responsabilités"

"Il est temps de dire ‘assez’. Assez de brutaliser la biodiversité, de nous tuer nous-mêmes avec le carbone, de traiter la nature comme des toilettes, de brûler, forer et extraire plus profond. Nous creusons nos propres tombes", a alerté de son côté Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU. Joe Biden, le président américain, a expliqué voir dans cette COP26 une opportunité d’investir et de construire un futur durable. Pour Emmanuel Macron, il est vital de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, conformément aux engagements de la COP21 à Paris. "Je veux ici appeler les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part, à prendre leurs responsabilités d’ici la fin de cette COP", a déclaré le président de la République. Celle-ci se poursuivra jusqu’au 12 novembre.