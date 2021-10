COP26 : l'objectif, diminuer le réchauffement climatique

L'un des principaux sujets de discussion lors de cette réunion a été le réchauffement climatique. "Les pays du G20 renouvellent leur objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Cela nécessite des mesures fortes et efficaces et c'est souvent là que cela pêche dans ce type de sommets", lance Jean-Baptiste Marteau , en duplex de Rome. Un objectif qui reste difficilement atteignable. "L'objectif fixé à Paris était déjà très ambitieux. En théorie, il faudrait aller encore plus loin à Glasgow pour espérer maintenir l'objectif fixé", ajoute-t-il.



La majorité des pays n'a pas respecté ses engagements





Afin d'atteindre l'objectif, de nombreux pays devront respecter leurs engagements pris. "Le problème, c'est que la quasi-totalité des pays n'a déjà pas respecté les engagements pris il y a six ans. On peut citer l'Allemagne et ses centrales à charbon, la Russie et le Brésil...", poursuit-il. Selon les dires de Guillaume Daret, cette COP 26 qui se poursuivra à Glasgow doit d'abord servir "à remobiliser les pays", afin de prouver "qu'on peut passer enfin des paroles aux actes", conclut Guillaume Daret.