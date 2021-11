Climat : les émissions de carbone en 2021 proches des niveaux atteints avant le Covid-19

C'est un avertissement pour les pays réunis à Glasgow (Écosse), pour la COP26 : tout reste à faire. Le Covid-19 n'a été qu'une parenthèse pour la planète. En effet, même si les émissions de CO2 ont chuté de 5,4% en 2020, le rebond est aussi impressionnant. Selon un consortium de scientifiques, ces émissions devraient se rapprocher de leur niveau d'avant-pandémie, avec une hausse de 4,9% en 2021.

Le rebond risque de s'accélérer avec la reprise du transport routier et aérien

En cause : le recours au charbon et au gaz, qui est en forte augmentation. Toutefois, la consommation de pétrole ne rattrape pas son niveau d'avant-crise, mais le rebond risque de s'accélérer avec la reprise du transport routier et aérien. Dans le détail, les situations varient selon les pays. "Nous voyons une augmentation rapide des émissions en Chine, particulièrement poussée par des plans de relance économique, alors que les autres pays ont eu tendance à suivre la trajectoire d'avant-pandémie, donc de diminution des émissions aux États-Unis et en Europe, et d'augmentation des émissions en Inde", explique Corinne Le Quéré, climatologue et co-autrice de l'étude du Global Carbon Project. En France, un rebond de 8% des émissions de CO2 a été enregistré au premier semestre 2021, mais il s'agit d'un niveau inférieur à 2019.