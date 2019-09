Sommet sur le climat : pas d'engagements des gros pays pollueurs à l'ONU

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un discours empreint d'optimisme pour clôturer le sommet à New York (États-Unis). Dans cette course contre le réchauffement climatique, le secrétaire général de l'ONU peut surtout se féliciter d'avoir obtenu des engagements financiers. 500 millions de dollars d'abord pour l'Amazonie, 910 milliards d'euros débloqués pour les projets climat et 720 millions pour les petits exploitants agricoles.

Jair Bolsonaro à la tribune

Une maigre consolation, car parmi les pays qui se sont engagés, peu sont de gros pollueurs. Plusieurs puissances mondiales ont même brillé par leur absence. Comme le Japon et l'Australie, le Brésil n'était pas représenté lundi 23 septembre. Mardi à la tribune, Jair Bolsonaro n'a pas semblé s'émouvoir du réchauffement climatique. Quant au président américain Donald Trump, il n'aura pas eu un mot pour la préservation de l'environnement.

