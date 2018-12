"À l’échelle de l’humanité, nous en sommes à la prise de conscience sur le changement climatique", estime Frédéric Lopez

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dernier envol pour Frédéric Lopez, qui quitte l’émission "Rendez-vous en terre inconnue", après 14 ans de bons et loyaux services. Sur franceinfo, lundi 3 décembre, le présentateur revient, au micro de Célyne Baÿt-Darcourt, sur l’écologie et le réchauffement climatique, au deuxième jour de la COP24, qui s’est ouverte hier à Katowice, en Pologne.

"C’est toujours bouleversant, confie Frédéric Lopez. Nous rencontrons des minorités qui sont souvent des petites populations dans la montagne, ou dans le désert. Et ils témoignent de manière très concrète, expliquant ici qu’il y avait une rivière, avec de l’eau, et que maintenant il n’y en a plus (...) À l’échelle de l’humanité, poursuit-il, nous en sommes à la prise de conscience, sur le changement climatique."

Vingt ans, à l’échelle de nos vies, cela parait très lent. Mais à l’échelle de l’humanité, c’est assez rapide. Aussi, je pense que nous allons dans le bon sens. Frédéric Lopez à franceinfo

"Je connais des jeunes qui me disent, ‘Moi, l’écologie, je n’en ai rien à faire'. À ceux-là, je leur dis : ‘D’accord, mais à partir de maintenant tu ne manges plus rien’. Parce que tout ce qu’on mange, y compris dans un fast-food, vient de la terre. Et on ne s’en rend parfois pas bien compte."

