"Pour ma part je n'irai pas", lance lundi 7 novembre sur franceinfo Yannick Jadot alors que la COP27 a débuté dimanche en Égypte. "Pourtant j'y suis allé quasiment tous les ans" à ces rendez-vous, poursuit l'eurodéputé qui explique son choix : "Je n'y vais pas notamment du fait de la question des droits de l'Homme en Égypte : beaucoup d'associations - notamment sur les droits humains - n'ont pas pu avoir de badges pour y participer, les manifestations sont quasiment interdites et donc je ne souhaite pas participer à cette COP-là". Pour l'écologiste, "Il y a un dérèglement démocratique qui n'est pas compatible avec le dérèglement climatique".

>> La COP27 débute à Charm El-Cheikh. Suivez notre direct.

"Mais elle reste importante", note Yannick Jadot, reste convaincu que, malgré tout, "il faut de la coopération internationale" pour avancer sur les questions du dérèglement climatique "sinon il n'y aura pas de réponse". Il comprend qu'Emmanuel Macron y soit. "Sa responsabilité, c'est d'y aller", assure Yannick Jadot tout en ironisant sur la présence du chef de l'État en début de COP : "Ils y vont au début pour faire un grand discours et ils ne sont pas là quand il s'agit de trancher les questions sensibles."

"Les écologistes ne sont pas parfaits mais font le boulot"

"Le président Macron va sûrement encore une fois faire un beau discours", poursuit Yannick Jadot "mais c'est ce même président qui refuse quand l'Assemblée vote un montant pour la rénovation thermique". Pour l'eurodéputé, les écologistes "ne sont pas parfaits", mais ils "font le boulot". Yannick Jadot estime que sur ce dossier la responsabilité est partagée : "Aux autres, ceux qui nous gouvernent, de ne pas simplement acter la catastrophe à venir parce que ça fait bien de le dire."

Et l'ancien candidat à la présidentielle de se défendre : "J'en ai marre qu'on parle de l'échec des écologistes". Pour lui, il y a une forme d'hypocrisie : "Quand on alerte, on nous dit qu'on est catastrophistes, quand on propose de rénover les logements, de passer aux énergies renouvelables et de changer de modèle agricole, on nous dit qu'on est irresponsables et quand le dérèglement climatique nous percute matin, midi et soir, qu'on est incompétents", s'agace-t-il. "Nos députés se battent là-dessus pour avoir la moins mauvaise des lois sur les énergies renouvelables". Et Yannick Jadot de rappeler : "On est en permanence sur ces questions-là."