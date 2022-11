DIRECT. COP27 : les dirigeants politiques du monde entier doivent s'exprimer lundi et mardi depuis l'Egypte

Ce qu'il faut savoir

Les dirigeants du monde entier entrent sur scène à la COP27 : quelque 110 chefs d'Etat et de gouvernement doivent s'exprimer lundi 7 et mardi 8 novembre devant les délégués réunis à Charm e-Cheikh, en Egypte, pour la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU. Sous pression pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe et apporter un soutien financier aux pays pauvres, qui en souffrent le plus, ils prendront la parole dans un contexte de crises multiples, avec la guerre en Ukraine et l'inflation galopante. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont rendez-vous. Le président français rencontrera lundi le nouveau Premier ministre britannique, en marge de la COP27, a annoncé l'Elysée. Après un entretien téléphonique fin octobre, il s'agira de leur premier tête-à-tête depuis l'arrivée de Rishi Sunak au 10 Downing Street. Après une période de tensions entre Londres et Paris sur la question des migrants notamment, le successeur de Liz Truss semble adopter un ton plus conciliant à l'égard de la France.

Xi Jinping et Joe Biden ne seront pas là. Le sommet se déroulera avec deux grands absents. Le président chinois Xi Jinping ne viendra pas en Egypte, et son homologue américain Joe Biden, retenu par les élections de mi-mandat, passera rapidement à la COP le 11 novembre. Les deux dirigeants pourraient toutefois se rencontrer à Bali la semaine suivante, en marge du G20.

Les "pertes et dommages" au programme des discussions. La question du financement des dégâts inévitables déjà causés par le changement climatique va être abordée, selon l'agenda adopté à l'ouverture de la COP27. Les pays pauvres et vulnérables, peu responsables du réchauffement mais très exposés à ses conséquences dévastatrices, insistaient depuis des mois pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour.