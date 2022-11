Brut.

Du 6 au 18 novembre prochain, les dirigeants du monde entier se retrouvent à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour agir face à l’urgence climatique, lors de la COP27. Mais quel est le rôle des COP, depuis leur création en 1995?

“Aujourd’hui, les COP sont principalement utilisées par des dirigeants et des personnes au pouvoir pour attirer l'attention, en disant ‘nous allons changer’ et en utilisant différents types de greenwashing, des mensonges et triches, etc. En l’état actuel, les COP ne vont pas vraiment entraîner de changements majeurs, à moins bien sûr que nous les utilisions comme une opportunité de se mobiliser”, s’est exprimée Greta Thunberg, lors d’une conférence à Londres ce 30 octobre dernier. Quelques jours plus tard, le dimanche 6 novembre, s’est ouvert la 27e édition des COP. Comme chaque année, les États se sont retrouvés pour parler du futur climatique. Mais à quoi servent les COP?

Les États critiqués pour leur manque d’action

C’est lors du Sommet de la Terre à Rio, il y a 30 ans, que les COP sont créées. Elles ont pour objectif de “stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour empêcher toute interférence dangereuse de l'activité humaine sur le système climatique”. Aucun autre événement n’a cette résonance, ni d’équivalent, à l’échelle mondiale. Depuis, pratiquement tous les dirigeants du monde entier se retrouvent tous les ans pour prendre des mesures concrètes face au réchauffement climatique. C’est le cas notamment de l’Accord de Paris lors de la COP21.

Cependant, beaucoup critiquent l’application de ces mesures. Il existe un décalage entre la signature de ces traités et leur mise en place. Selon un rapport de l’ONU, les lois signées devraient limiter à 1,8°C le réchauffement d’ici la fin du siècle. Mais avec les politiques concrètes d’aujourd’hui, le chiffre grimpe à 2,8°C. Certains dénoncent aussi le manque de sanctions contre les pays appliquant mal les traités signés.