COP28 : un accord impossible entre tous les pays ?

L'accord de la COP28 devrait être conclu mardi 12 décembre. Mais une première version du texte a été rejetée lundi notamment par l'Union européenne, car elle a été jugée pas assez ambitieuse.

Le pari de Sultan al-Jaber, le président émirati de la COP28, d'arriver à un accord rapide, mardi 12 décembre, est un échec. Le texte proposé lundi ne fixe pas d'objectifs communs de sortie des énergies fossiles, - qui sont responsables de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre - charbon, pétrole et gaz. C'est inacceptable pour de nombreux pays, dont l'Union européenne.

"Nous avons donc besoin de plus d'ambition sur l'élimination progressive des combustibles fossiles, et sur l'objectif mondial en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Et à moins que cela ne se produise, je ne vois vraiment pas comment aboutir à un accord que nous, Union européenne, puissions soutenir", affirme Dan Jorgensen, le ministre danois du Climat.

Aide financière aux pays en développement

Les pays producteurs de pétrole ne veulent pas inscrire une sortie commune des énergies fossiles et souhaitent laisser la liberté à chaque pays de déterminer comment réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Autre point de friction : l'aide financière à apporter aux pays en développement pour la transition.