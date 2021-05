Marches pour le climat : des milliers de personnes rassemblées pour dénoncer le manque d'ambition du projet de loi

160 marches pour le climat ont lieu ce dimanche dans plusieurs villes de France. Le projet de loi Climat et Résilience a été voté mardi à l'Assemblée nationale. il est insuffisant, selon les manifestants. Il sera examiné par le Sénat du 15 au 29 juin, après son passage en commission les 2 et 3 juin. À Paris, le cortège s'est rendu de la place de la République à la Bastille. Tour d’horizon des manifestations dans le reste de la métropole avec le réseau France Bleu de Radio France et France 3.

En Provence-Alpes-Côte-d'Azur

À Nice, 800 personnes ont manifesté en partant du théatre verdure, selon France 3 Provence.

À Marseille, un milier de personnes étaient rassemblées, rapporte également France 3 Provence.

En Auvergne-Rhône-Alpes

À Lyon, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Bellecour, rapporte France 3 Rhône-Alpes.

À Saint-Etienne, les manifestants, partis de Chateaucreux, défilent vers la place de l’Hôtel-de-Ville, indique France Bleu Saint-Etienne Loire.

À Annecy, plusieurs rassemblements ont lieu avant de converger sur le Pâquier (grand esplanade dans le centre-ville), indique France Bleu Pays de Savoie.

À Grenoble, plusieurs centaines de personnes sont parties de la place de Verdun, selon France 3 Alpes.

À Valence, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, a constaté France Bleu Drôme Ardèche.

En Centre-Val de Loire

À Tours, ils sont environ 800 manifestants, rapporte France Bleu Touraine.

À Orléans, environ 400 personnes défilent dans les rues. Il y a beaucoup de familles, de jeunes, et de retraités, a constaté France Bleu Orléans.

En Pays de la Loire

A Nantes, plus de mille personnes se sont assises devant la préfecture en signe de protestation, a constaté France Bleu Loire Océan.

En Nouvelle-Aquitaine

À Bordeaux, ils sont un millier de manifestants, selon France 3 Aquitaine.

À Limoges, 200 manifestants à vélo protestent contre le projet de loi, rapporte France Bleu Limousin.

En Bretagne

A Rennes, de nombreuses familles sont présentes parmi le millier de participants. Certaines manifestent pour la première fois. La marche a démarré au mail François Mitterrand et se dirige vers le centre-ville, indique France Bleu Armorique.

En Normandie

Dans la Manche, environ 450 personnes manifestent, rapporte France Bleu Cotentin.

Dans les Hauts-de-France

À Amiens, ils sont près de 200 manifestants, selon France Bleu Picardie.

Dans le Grand Est

À Nancy, un bon millier de manifestants sont présents pour "une vraie loi climat", indique France Bleu Sud Lorraine.

À Reims, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant la Porte Mars, rapporte France Bleu Champagne-Ardennes.