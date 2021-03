Climat : des dizaines de milliers de manifestants demandent une "vraie" loi

Ils réclament une "vraie" loi pour le climat. A Strasbourg, Marseille, Paris et dans toute la France, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche 28 mars pour fustiger un texte qui représente pour eux une "trahison" par rapport aux conclusions de la Convention citoyenne. "On a proposé 149 mesures et ils n'en ont repris qu'une dizaine", déplore un de ses membres, Benoît Baubry. Face à une opposition déterminée, le gouvernement présente son projet de loi Climat et résilience à l'Assemblée nationale à partir du lundi 29 mars.

Un projet de loi attaqué de toutes parts

Dans les quelque 180 cortèges, des personnalités politiques, des associations, des syndicats et nombre de militants écologistes, pour qui la loi portée par le gouvernement manque d'ambition. Face aux critiques, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, s'est défendue, dimanche midi sur France Inter, de manquer le rendez-vous de l'urgence climatique.