Consommation : tri sélectif, économie circulaire... les mentalités des Français changent

Le tri, le recyclage, le marché de l'occasion... Ce qu'on appelle globalement l'économie circulaire entre dans les habitudes des Français. Son objectif est de lutter contre le gaspillage dans une optique de protection de l'environnement. "C'est même devenu une pratique majoritaire", explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 12/13. "C'est ce que montre le premier baromètre de l'Obsoco, l'Observatoire société et consommation", précise le journaliste.

Le tri des déchets entré dans les habitudes

"4 000 Français ont été interrogés et 60% d'entre eux déclarent avoir acheté de l'occasion. Un sur deux a même déjà vendu un objet. En tête de liste, on retrouve les vêtements, les disques et les livres, ainsi que les jeux et les jouets", dévoile David Boéri. Les réflexes des Français en faveur de l'écologie s'étendent désormais au tri sélectif, avec près de 80% d'entre eux qui trient régulièrement. 59% le font systématiquement.

