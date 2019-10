Consommation : l'économie circulaire offre une deuxième vie aux livres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est la tendance conso du moment : le recyclage. Les produits d'occasion font le bonheur des Français. Ils sont moins chers, durables, et le secteur est en croissance durable, avec 500 millions de chiffre d'affaires et 1 500 emplois créés. L'une des stars des produits de deuxième main se trouve être le livre. Une maman se rend ainsi dans un magasin qui rachète à petits prix des livres usagés et des jouets. Elle vient y vendre des livres de ses enfants. La seule condition, c'est qu’ils soient en bon état.

25% de hausse en un an

En échange, les clients ont un bon d'achat. "Ça me fait environ une quarantaine d'euros. Ça me permet d'avoir un budget suffisant pour qu'ils reprennent des livres assez sympas", explique la maman. Dans les magasins du groupe Oxybul, 58 000 livres ont été déposés, ce qui représente 25% de plus en un an. L'entreprise ne gagne pas d'argent, mais grâce à cette opération, elle communique sur l'économie circulaire et fidélise la clientèle. Certains livres sont aussi destinés aux hébergements d'urgence d'Emmaüs.

