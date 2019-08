Comment notre plastique finit dans la Méditerranée ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Quelle est notre part de responsabilité dans le déversement des déchets plastiques dans la mer Méditerranée ? Chaque année, la France y déverse plus de 10 000 tonnes de plastiques. Il faut comprendre que sur les 4,5 millions de tonnes de déchets produites chaque année, seuls 22% sont recyclées. La France fait figure de mauvais élève. En cause, le manque d'infrastructure, et une tendance à favoriser les incinérateurs.

"Un gâchis absolu"

Le co-directeur des programmes au WWF France, Arnaud Gauffier, n'a pas de mots assez durs contre cette pratique de l'enfouissement : "Cela va utiliser des terrains agricoles, ça créée des risques de pollutions locales, des nuisances, et c'est surtout un gâchis absolu d'enterrer des déchets dont on pourrait recycler le contenu". Et pour cause, 76% des déchets sont enfouis ou brûlés en France.

Enfin, si seulement 2% de nos déchets plastiques finissent dans la nature, ils représentent 80 000 tonnes par an ! Et leur destination est souvent l'espace de décharges sauvages, créées par nos mauvaises habitudes ou des pratiques mafieuses.