Climatisation : une machine thermoacoustique révolutionnaire mise au point par une équipe de chercheurs

Il souffle du chaud comme du froid. Climatiseur ou pompe à chaleur, il s’en vend un toutes les minutes en France. Mais ces machines, qui consomment trois fois moins d’énergie qu’un radiateur électrique, ont un inconvénient : le gaz qu’elles contiennent provoque 10% de l’effet de serre. Une équipe de chercheurs vient donc de mettre au point une pompe à chaleur révolutionnaire, qui pourrait être la solution.

Trois fois plus de climatiseurs devraient être vendus d’ici 2050

C’est un phénomène bien connu des souffleurs de verre : quand on chauffe un tube, cela crée de la musique. Et le phénomène fonctionne aussi à l’inverse. Quand on émet un son, les gaz qui sont dans l’air se détendent et se compriment, cela crée du chaud et du froid, et c’est exactement ce principe qui est appliqué dans la machine thermoacoustique, mise au point après près de 20 ans de travail acharné par une équipe de scientifiques et d’ingénieurs. Pour la faire fonctionner, ils ont choisi un gaz sans aucun effet de serre, l’hélium. La petite équipe thermoacoustique voit l’avenir en grand : le nombre de climatiseurs vendus d’ici 2050 devrait être multiplié par trois.