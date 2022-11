Changement climatique : composer avec le réchauffement va devenir de plus en plus compliqué

C’est un rapport qui a pour ambition de faire entrer la science dans les discussions politiques qui sont en cours à la COP27, à Charm el-Cheikh en Egypte. L'éclairage des scientifiques sur le changement climatique n'est pas très réjouissant : il montre la réalité du réchauffement et de ses effets qui s'accélèrent. Ce document baptisé 10 Nouvelles perspectives de la science climatique [en anglais] regroupe ce qui a été publié dans le domaine économique, social et médical depuis presque deux ans.

Une des premières choses qui ressort du document, c'est que la bataille de l'adaptation est déjà perdue, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les effets de l'adaptation au changement climatique sont limités, selon les scientifiques. Et il va devenir de plus en plus compliqué de composer avec le réchauffement quand les températures auront augmenté d'1,5°C, soit d'ici 9 ans si les émissions continuent au même rythme. Et rien ne s'arrangera bien-sûr une fois atteint les 2°C.



Il y a aussi déjà des zones rouges sur la planète. Aujourd'hui, un milliard et demi de personnes vivent dans des secteurs extrêmement vulnérables, dans lesquels la mortalité est 15 fois plus importante que dans les secteurs les moins touchés. Selon le rapport le nombre de personnes vulnérables va doubler d’ici 2050. Les zones concernées sont l'Amérique centrale, l'Asie, le Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique. Dans ces secteurs, la biodiversité disparaît, notamment en Amérique latine, et l'habitat est menacé.

>> COP27 : que sont les "pertes et dommages", l'un des sujets les plus brûlants des négociations climatiques ?

En conséquence de la multiplication de ces secteurs vulnérables qui deviendront invivables, les migrations devraient se multiplier entre aujourd’hui et 2050. Au delà de 1,5°C de réchauffement, il pourrait y avoir plus de 90 millions de déplacés internes en Afrique sub-saharienne.

Le réchauffement menace la santé et la sécurité humaine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que presque 40% des décès liés à la chaleur dans le monde sont la conséquence du réchauffement climatique. Les maladies infectieuses vont augmenter, transmises par l’eau et d’autres vecteurs. Les scientifiques alertent également sur l'impact du réchauffement sur la faune. Les incendies et vagues de chaleur ont aussi des conséquences néfastes sur la santé globale des animaux sauvages. Idem pour la flore, car de sa santé dépend notre sécurité alimentaire, selon le rapport.

Selon le rapport, si le changement climatique ne crée pas de conflits, il exacerbe des tensions existantes. Les scientifiques donnent l'exemple de la fonte des glaces en Arctique, qui a permis à plusieurs pays d'y développer leur capacité militaire et de profiter de nouvelles routes de transport maritime, provoquant l'inquiétude de la communauté internationale. Sur un autre terrain, la guerre en Ukraine a, selon la rapport, révélé "des problèmes significatifs d'approvisionnement en nourriture et d'accès à l'énergie" à l'échelle locale, comme à l'international. Autant de vulnérabilités "qui abîment la sécurité" à l'échelle mondiale, selon les scientifiques.



En conclusion, les différentes sciences montrent qu’il faut changer de système, sachant que l'accélération des effets du changement climatique sur cette dernière année a surpris beaucoup de climatologues.