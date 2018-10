Boulettes de pétrole sur les plages du Var : la mairie de Ramatuelle dépose plainte

Le département, dont sept communes et 17 plages sont touchées, s'est associé à cette procédure.

La riposte s'organise sur la presqu'île de Saint-Tropez. Le maire de Ramatuelle (Var), Roland Bruno, a annoncé, jeudi 18 octobre, avoir déposé plainte pour la pollution de la plage de Pampelonne par des boulettes d'hydrocarbure déversées dans la mer après la collision de deux navires. Le département, dont sept communes et 17 plages sont touchées, s'est associé à cette procédure.

"Nous avons fait des constats d'huissier et nous tenons une comptabilité précise des dépenses engagées, l'objectif étant que ce soit in fine facturé par celui qui sera reconnu coupable de cette pollution", a précisé Jean-Luc Videlaine, préfet du Var. "Par rapport [aux marées noires qui ont touché les] littoraux de la Manche ou l'Atlantique, on n'est pas dans la même catégorie", a-t-il relativisé, sans minimiser le "traumatisme". Le préfet a exprimé sa conviction que la pollution provenait de la collision des deux bateaux près de la Corse.

Le préfet prévoit "au moins une quinzaine de jours" pour faire le plus gros du nettoyage. "On ne peut pas exclure l'arrivée de nouvelles boulettes", a-t-il dit, confirmant l'arrivée "inquiétante" de boulettes sur trois plages au nord de Porquerolles.