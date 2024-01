Bouches-du-Rhône : l'entreprise Altéo mise en examen pour les rejets de boues rouges dans la Méditerranée

L'entreprise Altéo a été mise en examen en octobre 2023 pour les rejets de boues rouges dans la mer Méditerranée de son usine de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, a appris franceinfo vendredi 19 janvier auprès du parquet de Marseille et de la société, confirmant une information du Monde. Altéo annonce "prendre acte" de la décision et assure "ne plus faire de rafinage de bauxite depuis un an".

Altéo est le leader mondial de production d'alumines, utilisées par exemple pour les écrans tactiles des smartphones ou les batteries des voitures électriques. L'entreprise est accusée d'avoir déversé pendant plusieurs années des boues rouges, résidus solides du rafinage de bauxite dont est extrait l'alumine, dans le parc national des Calanques.

Vers un procès emblématique, espèrent les défenseurs de l'environnement

"C'est une étape encourageante" qui "peut permettre demain un grand procès emblématique, car c'est un grand dossier emblématique du cynisme des industriels qui considèrent que la nature est une variable d'ajustement quand il s'agit de fabriquer des profits", estime, sur franceinfo vendredi, Maître William Bourdon, avocat d'une association de pêcheurs de La Ciotat. "Ce dossier montre qu'il faut se cramponner, c'est ce qu'on a fait avec les parties civiles", poursuit-il.

"Ça montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et penser échapper à la justice", a également réagi vendredi sur France Inter, Marine Calmet, présidente de l'ONG Wild Legal. La juriste en droit de la nature salue "un très bon signal pour la justice environnemental en France". Pour elle, "il est important" que le procès ait lieu "parce que cette pollution massive est vraiment ce qui représente le mieux un écocide en France". L'ONG affirme avoir consulté plusieurs dossiers et relevé des dizaines de dépassements du seuil limite d'émission de produits chimiques.

Des riverains avaient déposé plainte

Le pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille avait ouvert en mars 2019 une information judiciaire sur les rejets de l'usine Alteo d'alumine de Gardanne pour "infraction à la législation sur les installations classées". Huit plaignants avaient déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.

Depuis fin 2015, Alteo a cessé ses rejets en mer de "boues rouges" solides, ne déversant plus qu'un effluent liquide. Les rejets solides sont désormais stockés sur un terrain, sur le site de Mange Garri, à Bouc-Bel-Air, près de Gardanne. Les plaignants, parmi lesquels des riverains de la zone de stockage, un pêcheur de La Ciotat, ainsi que l'ONG écologiste ZEA, estiment que les rejets liquides demeurent dangereux pour le milieu marin tout comme les boues stockées à proximité de l'usine.