Bouches-du-Rhône : la métropole de Marseille porte plainte contre X après une pollution aux hydrocarbures dans le Vieux-Port

Une flaque d'huile de 2 000m² avait été découverte dimanche soir.

La métropole d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône) a porté plainte contre X, mardi 23 juillet, après une pollution aux hydrocarbures dans le Vieux-Port pendant le week-end, a rapporté France Bleu Provence. Une flaque d'huile de 2 000m² avait été découverte dimanche soir.

La capitainerie métropolitaine et les marins-pompiers ont mis en place un barrage flottant le long du quai et disposé des feuilles absorbantes pour contenir et absorber la pollution. Mardi après-midi, cela a permis de réduire la flaque à une surface de 1 200 m².

Ce type de pollution n'est pas acceptable ! La Métropole doit porter plainte et les coupables poursuivis. La mer, le Vieux-Port sont nos biens communs.https://t.co/lzQ2BkJjDZ²-par-une-huile-dorigine-inconnue/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap — Saïd Ahamada (@saidahamada) 23 juillet 2019

Plusieurs acteurs politiques ont réagi à cette pollution. "Ce type de pollution n'est pas acceptable", a affirmé le député La République en marche des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada. L'élue La France insoumise Sophie Camard, suppléante du député Jean-Luc Mélenchon, a également appelé de ses vœux une plainte de la collectivité.

#Marseille

Alerte pollution Vieux-Port

Des abrutis ont déversé d’énormes quantités d’huile.

Les pompiers viennent de mettre des buvards.

Et après ? Rien ?

Ni le Ville ni la Métropole ne bougent pour porter plainte et nettoyer.

Allô ? ⁦@AMPMetropole⁩ @marseille pic.twitter.com/JHgkkuRdr3 — Sophie Camard (@SophieCamard) 23 juillet 2019

L'origine de la pollution n'est pas encore déterminée, ce qui justifie la plainte contre X. La métropole a également saisi la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône pour identifier et sanctionner les responsables. La police municipale de Marseille a également été saisie.