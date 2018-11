VIDEO. Voici trois façons de recycler vos biodéchets

Sachets de thé, marc de café, épluchures… Ils représentent près d’un tiers des 354 kilos de déchets produits par chaque Français tous les ans et finissent souvent incinérés. Pourtant, il existe de nombreux moyens pour recycler nos biodéchets et réduire notre impact sur l’environnement, à commencer par le tri sélectif. Mais aujourd’hui, les collectivités qui proposent une poubelle pour les biodéchets sont malheureusement rares. La loi prévoit pourtant que les Français puissent les trier en 2025. En attendant, il existe le compostage. Le principe : les déchets organiques sont recyclés par des vers qui les transforment en compost qui sert ensuite d'engrais. Enfin, il est tout à fait possible d’offrir vos biodéchets aux poules. Celles-ci peuvent, en effet, en manger jusqu’à 150 kilos par an.

Des efforts à fournir

Aujourd’hui, moins de 10 % de la population française se sent concernée par les mesures de collecte des biodéchets, loin derrière l’Autriche (80 %) ou encore l’Allemagne (60 %). D’après Eurostat, seulement 16 % des déchets sont compostés aujourd’hui en France. La majorité des déchets municipaux sont encore enfouis et incinérés (68 %). Il est dorénavant possible et nécéssaire d’inverser cette tendance. La Belgique, l’Italie et l’Autriche compostent plus de 25 % de leurs déchets organiques.