Allier business et anti-gâchis, c'est ce que font Clara et ses six salariés avec Vépluche. "Le but n'est pas de faire X milliards de bénéfices au détriment de la planète mais, au contraire, de pouvoir aider la planète tout en ayant un modèle économique solide", explique Clara. Tous les jours, ils livrent 70 restaurants et épiceries de leur secteur. Lors des livraisons, ils récupèrent les déchets alimentaires des entreprises. Ensuite, ils les transforment pour les revendre sous forme d'engrais.

Vépluche a été créée en 2018. Depuis, ils transforment cinq tonnes de déchets chaque mois dans cette logique d'économie circulaire. Le compost est ensuite vendu dans une cinquantaine de fleuristes de Paris et des Hauts-de-Seine.